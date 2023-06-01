الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قصور الثقافة" تطلق البرنامج الثقافى لأطفال الإسكان البديل

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أولى الفعاليات الثقافية والفنية للبرنامج الثقافي "بلدنا في عيون أطفالنا" ضمن الفعاليات المقدمة لأطفال الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

تضمنت الفعاليات زيارة ميدانية للمتحف المصري لأطفال أهالينا، وعقد خلالها ورشة حكي للأطفال قدمتها إيمان شوكت، حيث أوضحت أن المتحف المصري أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية، والذى يقع في قلب العاصمة المصرية "القاهرة"، ويضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم، أعقب ذلك جولة تفقدية للأطفال لمشاهدة مقتنيات المتحف وأروقته، حيث يعرض المتحف مجموعة كبيرة من الآثار بامتداد العصور والأزمنة المصرية القديمة، أهمها المجموعات الأثرية التي عثر عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894.

وفي الجانب الفني نفذت الفنانة سارة على ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر عن آثار بلدنا والحقبة التاريخية  لتعكس مدى استيعاب الأطفال لتاريخ وطنهم والثروات الأثرية التى يضمها المتحف.

يذكر أن البرنامج يتضمن زيارة ميدانية لمواقع أثرية لتعريف الأطفال بتاريخ وطنهم وثرواتها وينفذ خلالها ورش فنية تعكس مدى استجابتهم وتأثرهم بالزيارة، بإشراف الدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي للمناطق الآمنة بديلة العشوائيات، استمرارا لبرامج قصور الثقافة التي تقدمها للأسر والأطفال من قاطني الإسكان البديل بالمحافظات، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل.

جاء ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في كافة محافظات الجمهورية، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

وتعمل قصور الثقافة، تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية 2030، لوصول المنتج الثقافي، إلى كافة أبناء مصر، أيا كان موقعهم، ومكانهم في الجمهورية، وذلك من أجل رفع وعي المواطن.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الفعاليات الثقافية والفنية بلدنا في عيون أطفالنا للمتحف المصري ورشة حكي للأطفال

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