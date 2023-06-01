بعد تلبسه بتجهيز حصان للبيع.. "جزار الطالبية" يواجه 4 عقوبات للغش والتدليس

أدلى “جزار الطالبية” المتهم بذبح حصان باعترافات تفصيلية لجريمته بعد ضبطه متلبساً داخل محل جزارة أثناء تجهيز الحصان بعد ذبحه لبيعه لحوم للمواطنين، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يذبح فيها حصان؛ بل سبقها مرة، وتعمد أن يبيع أغلب لحمه مفروم بسعر 150 جنيهاً للكيلو، أو حواوشي مقابل 5 جنيهات للرغيف، حتى لا يكشف أمره أحد من المواطنين، كما كان يبيع جزء من لحومه مقطعة بـ240 جنيهاً للكيلو.

وتبين من التحريات أن الأهالي شكوا في الجزار أثناء إدخال مساعده حصانا للجزارة، وطلبوا شرطة النجدة، وتم إخطار مباحث قسم شرطة الطالبية، التي حضرت على الفور وضبطته متلبسا أثناء ذبح حصان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.

وحدد قانوني العقوبات ومكافحة الغش والتدليس العقوبات المقررة في هذه الحالة، حيث قضى قانون مكافحة الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل برقم 281 لسنة 1994، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

ومن حالات الغش التي حددها القانون ذاته، هي الغش فى حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، وكذلك نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًا إلى البضاعة سببًا أساسيًا فى التعاقد.

بينما قضى قانون العقوبات، بمعاقبة كل من شرع في غش أو غش أغذية إنسان أو حيوان، سواء كانت فاسدة أو صالحة؛ بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيها.