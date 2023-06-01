الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد تلبسه بتجهيز حصان للبيع.. "جزار الطالبية" يواجه 4 عقوبات للغش والتدليس

أدلى “جزار الطالبية” المتهم بذبح حصان باعترافات تفصيلية لجريمته بعد ضبطه متلبساً داخل محل جزارة أثناء تجهيز الحصان بعد ذبحه لبيعه لحوم للمواطنين، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يذبح فيها حصان؛ بل سبقها مرة، وتعمد أن يبيع أغلب لحمه مفروم بسعر 150 جنيهاً للكيلو، أو حواوشي مقابل 5 جنيهات للرغيف، حتى لا يكشف أمره أحد من المواطنين، كما كان يبيع جزء من لحومه مقطعة بـ240 جنيهاً للكيلو. 

وتبين من التحريات أن الأهالي شكوا في الجزار أثناء إدخال مساعده حصانا للجزارة، وطلبوا شرطة النجدة، وتم إخطار مباحث قسم شرطة الطالبية، التي حضرت على الفور وضبطته متلبسا أثناء ذبح حصان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.

وحدد  قانوني  العقوبات ومكافحة الغش والتدليس العقوبات المقررة في هذه الحالة، حيث قضى قانون مكافحة الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل برقم 281 لسنة 1994، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

ومن حالات الغش التي حددها  القانون ذاته، هي الغش فى  حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، وكذلك نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًا إلى البضاعة سببًا أساسيًا فى التعاقد.

بينما قضى قانون العقوبات، بمعاقبة كل من شرع في غش أو غش أغذية إنسان أو حيوان، سواء كانت فاسدة أو صالحة؛ بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، بغرامة تتراوح بين  10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيها.

حالات الغش جزار حواوشي شرطة الطالبية ذبح حصان مكافحة الغش جزار الطلبية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية