أرباح "التشخيص المتكاملة" تتراجع إلى 168.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة التشخيص المتكاملة القابضة - انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي-، عن الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 46.39%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة، اليوم الخميس، أنها حققت صافي ربح بلغ 168.38 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 314.13 مليون جنيه خلال الربع المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 915.29 مليون جنيه، مقابل 1.18 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي إلى 919.67 ألف دولار، مقابل خسائر بلغت 127.22 مليون دولار في الربع المقارن قبل عام.

يشار إلى أن انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي "التشخيص المتكاملة القابضة"، سجلت صافي ربح بلغ 526.58 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 1.49 مليار جنيه خلال 2021.

وبلغ نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 541.11 مليون جنيه، مقابل 1.41 مليار جنيه خلال 2021.

فيما سجلت الحصص غير المسيطرة خسائر بلغت 14.52 خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 79.89 مليون جنيه خلال 2021.