مجهولون يقتحمون مكتب "الشباب والرياضة" بالمحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، جهودها لكشف غموض واقعة اقتحام مجهولين مكتب الشباب والرياضة بأول المحلة لتحديد هوية الجاني وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اقتحام مكتب إدارة الشباب والرياضة بأول المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم معاينة كاميرات مراقبة.

ويكثف رجال الشرطة جهودهم في تحديد هوية الجاني وضبطه.