قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب في بني سويف.. غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الخميس، قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب، غدًا الجمعة، لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا الجمعة، وذلك بسبب أعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية، مما يستلزم توقف محطة المياه بالمنطقة.

وقدمت الشركة اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.