الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دوليا

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تقدم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتماما كبيرا لاعتماد الكليات والسعي للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة اليوم /الخميس/ مع أعضاء لجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية SDEE والممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتسليم وتسلم مشروعات الفاعلية التعليمية بكليات الثروة السمكية وعلوم المصايد، والطب البشري، وطب الاسنان، والتمريض. 

وأشاد عبد الرازق -وفقا لبيان- بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على عدد متميز من المشروعات البحثية، مشيدا بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي للجامعة بهدف تحقيق مستوى عال من التميز والريادة الإقليمية والدولية و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن، أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية للكليات بما يتلاءم مع الطرق الحديثة فى التعليم والتعلم، فضلا عن وضع استراتيجيات للتعليم والتعلم بمشاركة الأطراف المعنية وتطوير البرامج التعليمية القائمة.

وأوضح أن هذه المشروعات تعد خطوة مهمة لتأهيل الكليات للاعتماد والتي تنفذ في إطار التمويل المتاح من الاستثمارات المخصصة لمشروع الجودة والتأهيل للاعتماد بالوزارة مع مساهمة الجامعة لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية.

ادارة المشروعات إدارة المشروع التعليم العالي والبحث العلمي البرامج التعليمية الجامعة للدراسات العليا الجودة والاعتماد التنمية المستدامة التنمية المستدام التعليم والتعلم التعليم العالي

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