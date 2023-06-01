الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش مع الوكالة الألمانية أعمال تطوير المعمورة البلد

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية لمناقشة تطوير المعمورة البلد

اجتمع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه بممثلي الوكالة الألمانية (GIZ)  وصندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والمرافق، لمناقشة ما تم  تنفيذه من أعمال تطوير البنية التحتية والعنصر البشري بمنطقة المعمورة البلد.

وقال المحافظ: "لقد عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير العديد من المناطق العشوائية ورفع كفاءتها، كما وجّه الشكر لممثلي الوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي على تعاونهم المثمر لبناء قدرات العنصر البشري وتأهيله وتطوير البنية التحتية بالمنطقة وكذلك تقديمهم الدعم اللاجئين بالإسكندرية"، مؤكدًا أن مصر دائمًا ما تتعامل مع اللاجئين كأنهم أبنائها ونقدم لهم كل سبل العيش الكريم، مؤكدًا أن المحافظة ستعمل على تذليل أية معوقات تواجه مشروعات الوكالة.

وأشار المحافظ  إلى أن الإسكندرية هي الخامسة المدن التي تعاني من مخاطر التغيرات المناخية، متمنيًا أن تكون المشروعات القادمة للوكالة الألمانية بالإسكندرية معنية مواجهة التغيرات المناخية وتدريب المواطنين على كيفية التعامل معها.

وأوضح الشريف أن منطقة المعمورة البلد وطوسون تقع على مساحة  407.8 فدان وتخدم أكثر من 12 ألف أسرة، ومن المقرر إقامة العديد من المشروعات التي تخدم أهالي المنطقة منها بناء مبني طوارئ بمستشفي أبو قير العام، إنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان، بالإضافة إلى رصف جزء من منطقة حوض الطماطم، ورفع كفاءة وحدتيّ صحة أبو قير 2 و 3.

وأكد ممثلي الوكالة الألمانية أن هناك تطوير كبير تشهده مدينة الإسكندرية مؤخرًا، لافتًا إلى أنه سوف يتم افتتاح مركز التوظيف لأهالي المنطقة وذلك بجمعية سواعد الخير، بالإضافة إلى تدريب عدد من السيدات بمنطقة الدراسة وعمل معارض لتسويق منتجاتهم.

حضر الاجتماع فرانسوا مينجيليه و إيفوا دادز آرثر مديري مشروعات ال CBUID (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ)، ودانيل شوستر مدير مشروعات البنية التحتية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والدكتورة مروة أحمد مدير التعاون الدولي بصندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، والمهندس حازم أبو بكر شهاب منسق مشروعات الإسكندرية بصندوق التنمية الحضرية، والمهندسة راندة أحمد ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، والدكتورة ميرفت أحمد عبد المنعم رئيس وحدة تطوير المناطق العشوائية.

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الإسكندرية الوكالة الألمانية صندوق التنمية الحضرية المعمورة البلد تطوير البنية التحتية 12 ألف أسرة

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