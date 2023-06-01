محافظ الشرقية: وفرنا 110 آلاف فرصة عمل خلال 6 سنوات

أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياة كريمة له لتحسين مستوى معيشته.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى توظيف برنامج “فرصة” بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، في إطار مشروع منظمة العمل الدولية “تشغيل الشباب في مصر”، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدي برنامج "فرصة" فى قرى "حياة كريمة"، حيث يأتي الملتقى ضمن أنشطة برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ، الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقى لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل ومنظمة العمل الدولية في اطلاق مبادرة فرصة للتمكين الاقتصادي التي تهدف الي مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة القادرين علي العمل لتحقيق حياه افضل لهم.

كما وجه المحافظ، الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات لتعاونهم الدائم والمثمر مع المحافظة للتصدي لظاهرة البطالة بتوفير 2000 فرصة عمل للشباب خلال الملتقي التوظيفي اليوم داخل محافظة الشرقية 20 شركة.

وثمن محافظ الشرقية، مجهودات مديرية العمل بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالقطاع الخاص للحد من ظاهرة البطالة وتحقيق حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من يناير 2018 حتى إبريل 2023 تم توفير 109604 فرصة عمل بالقطاع الخاص منهم 7950 فرصة عمل لذوي الهمم باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة استطاعت من خلال تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " توفير 55 ألفا و60 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و46 مليون جنيه من خلال تنفيذ 18 ألفا و333 مشروعا، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 مايو 2023، بالإضافة إلى القروض والمنح المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب لإقامة مشروعات توفر دخلا ثابتا وحياة كريمة.

ومن جانبها قالت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج فى مصر، إن “تلتزم دولة النرويج بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030. ويعد التعاون مع منظمة العمل الدولية في مصر لمشروعات توظيف الشباب إحدى الطرق التي نترجم بها هذا الالتزام إلى عمل. ملتقى التوظيف هذا هو جزء من مشروع منظمة العمل الدولية الممول من الحكومة النرويجية في محافظة الشرقية ، الذى يهدف إلى التشبيك بين الباحثين عن عمل من عائلات التكافل والكرامة وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، والهدف من ذلك هو تحسين فرصهم في الانضمام إلى سوق العمل و تحقيق الاستقلال الاقتصادي”.

كما أعربت عن تقديرها للحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية وجميع المشاركين، ويسعدني أننا ندعم هذه الجهود نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع ، مع إحداث تأثيرات ملموسة على حياة الناس. تظل النرويج ملتزمة في شراكتها مع مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".

وصرح إريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، أن "تظل منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم التوظيف كجزء من سعي البلاد لتحقيق نمو شامل ومستدام ؛ وبالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، تعمل منظمة العمل الدولية نحو تحقيق أجندة مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يُظهر ملتقى التوظيف هذا ، إلى جانب الأدوات الأخرى المعتمدة لتعزيز سياسات وبرامج سوق العمل النشطة ، التزام منظمة العمل الدولية بدعم فرص العمل وتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة. برنامج تشغيل الشباب فى مصر التابع لمنظمة العمل الدولية: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج "فرصة" ممول من الحكومة النرويجية ويقدم نهجًا برنامجيًا لخلق فرص العمل في المجتمعات الريفية التي يمكن توسيع نطاقها داخل قرى مبادرة" حياة كريمة ".

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