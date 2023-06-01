الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط": 15 يونيو الجارى موعدًا نهائيًا لتواجد جميع الجهات بالعاصمة الإدارية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن 15 يونيو الجاري، هو موعد نهائي لتواجد جميع الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، عقدًا تتولى بموجبه العربية للتصنيع تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت "السعيد" أهمية التحديث الشامل للجهاز الإداري، على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، بما يحقق أقصى استغلال واستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة.

ولفتت إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال مكاني، ولكنه انتقال في الفكر والأداء، فالتغيير سيكون في طريقة الأداء ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة.

وأشارت إلى جهود الحكومة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ليكن أكثر كفاءة؛ من خلال مجموعة البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري لتحسين منظومة البنية التكنولوجية وتطويرها، بما يسهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم تنسيق كل مكاتب الحي الحكومي في الوزارات والجهات المختلفة؛ من خلال توحيد المكاتب علي مستوي جميع الوزارات، حيث تم فرش جميع جهات الحي الحكومي لنحو 120جهة حكومية، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالصوتيات والمرئيات بالحي الحكومي.

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