رسميًا.. 50 ألف مشجع للأهلى فى نهائى إفريقيا
أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موافقة الجهات المسئولة على زيادة عدد جمهور النادي الأهلي إلى 50 ألف مشجع، في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.
وأكد وزير الشباب والرياضة إجراء عدة اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية، لزيادة عدد الجماهير في المباراة المصيرية للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها تقف وراء النادي الأهلي في مهمته الوطنية بدوري أبطال إفريقيا لتحقيق لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، وتأكيدًا على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.
وأشار صبحي، إلى أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بتحقيق أبطال مصر- خلال الآونة الراهنة- العديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبينًا أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقدم كل الدعم لكل الاتحادات والأندية المختلفة لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.
ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قبل كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا بلقب الأميرة السمراء.