رسميًا.. 50 ألف مشجع للأهلى فى نهائى إفريقيا

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موافقة الجهات المسئولة على زيادة عدد جمهور النادي الأهلي إلى 50 ألف مشجع، في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة إجراء عدة اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية، لزيادة عدد الجماهير في المباراة المصيرية للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها تقف وراء النادي الأهلي في مهمته الوطنية بدوري أبطال إفريقيا لتحقيق لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، وتأكيدًا على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

وأشار صبحي، إلى أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بتحقيق أبطال مصر- خلال الآونة الراهنة- العديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبينًا أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقدم كل الدعم لكل الاتحادات والأندية المختلفة لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قبل كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا بلقب الأميرة السمراء.