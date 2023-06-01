"الصحة" تصدر كتيبا خاصا بالإرشادات الصحية للحج

أصدرت وزارة الصحة والسكان، كتيبًا خاص بالإرشادات الصحية للحج، بشكل يضمن حجًا آمنًا وصحيًا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وأشارت إلى أن كتيب الإرشادات يشمل التطعيمات الضرورية، الإرشادات الصحية قبل الحج، كيفية زيادة اللياقة البدنية قبل الحج، ونصائح عامة للحجاج خلال أداء مناسك الحج، وكيفية التعامل مع الإصابات الحرارية، ونصائح للتعامل مع ضربة الشمس والوقاية منها، والوقاية من الإجهاد الحرارى، الجفاف، والتسمم الغذائى، ونصائح لمرضى السكرى، الربو، الحساسية، مرضى الكلى، ومرضى القلب.

التحصينات الإلزامية

وأشارت وزارة الصحة إلى أن التحصينات الإلزامية تتضمن؛ لقاح الحمي الشوكية؛ اللقاح الرباعي (ACY) المقترن على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح عن 5 سنوات.

وأكدت ضرورة تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال تناول جرعتان من لقاح فيروس كورونا المستجد من الأنواع الأتية؛ "موديرنا - فايزر - أسترازينيكا سينوفارم سينوفاك سبوتنيك" لمن لم يتلق التطعيم سابقًا، أو جرعة من لقاح جونسون وذلك لمن لم يتلق جرعات سابقة، أو الجرعة التنشيطية لمن مر عليه ٦ أشهر من تلقي الجرعات الابتدائية.

وأفادت وزارة الصحة والسكان أنه من التحصينات الموصي بها للمصابين بأمراض مزمنة، ويوصي بأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية خصوصا الحوامل والأطفال دون سن ٥ سنوات والمسنين.

الإرشادات الصحية قبل الحج

وأكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة اتباع الإرشادات الصحية قبل الحج، لافته إلى ضرورة استشارة المصابين بالأمراض المزمنة، للطبيب قبل السفر للحج للتأكد من استقرار الحالة الصحية ولمراجعة مواعيد جرعات الدواء خلال فترة الحج.

كما نصحت وزارة الصحة بضرورة الحرص على اصطحاب كمية كافية من الجرعات العلاجية من أدوية الأمراض المزمنة مناسبة لفترة الحج.

ووجهت أصحاب الامراض المزمنة والمرضي الذين يتطلبون أى رعاية صحية خاصة، وأصطحاب تقرير يوضح تفاصيل الحالة الصحية والادوية والجرعات وأي تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، حيث يساعد ذلك على متابعة حالة المريض عند الضرورة.

لينك كتيب الإرشادات الصحية https://www.100millionseha.eg/public/uploads/categories/1685461195.pdf