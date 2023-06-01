الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سجل مدنى متنقل لاستخراج البطاقات للمسنين بالغربية

سجل مدني متنقل لاستخراج
سجل مدني متنقل لاستخراج البطاقات للمسنين

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد القوافل المُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) وفى ضوء التنسيق بين الوزارة وكل الجهات الحكومية قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لمحافظة "الغربية" لاستجابة الالتماس المقدم من مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لاستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من نزلاء إحدى دور الرعاية الاجتماعية للمسنين.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

قطاع الأحوال المدنية بطاقات الرقم القومي

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