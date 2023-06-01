البنك المركزي يكشف أسباب الزيادة في السيولة المحلية

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن تسجيل إجمالي السيولة المحلية 7.8 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير 2023.

وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى البنوك بمقدار 1.5 تريليون جنيه بمعدل 22.1%، وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 304.4 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار بمقدار 94.1 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال بمقدار 10.9 مليار جنيه.

وكشف تقرير البنك المركزي، عن ارتفاع المعروض النقدي سجل 1.904 تريليون جنيه مقابل 1.845 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 926.677 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 859.578 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.

وأوضحت أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 977.895 مليار جنيه، مقابل 985.556 مليار جنيه بنهاية مارس، فيما سجلت أشباه النقود 6.164 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 612.0779 تيرليون جنيه بنهاية مارس الماضي.