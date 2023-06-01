الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المرور" تحرر 60 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

المرور تحرر 60 ألف
المرور" تحرر 60 ألف مخالفة متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 60249 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

 (21779) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 (975) مخالفة السير بدون تراخيص.

 (7) دراجات نارية مخالفة.

 (31) مخالفة موقف عشوائى.

 (25) مخالفة شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الحملات المرورية قانون ولوائح المرور وزارة الداخلية

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