"الدستور" يكشف الأسماء.. الزمالك يستقر على رحيل 10 لاعبين

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، في اجتماعه الأخير، على تحديد معالم قائمة الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، وتم الاتفاق على استبعاد 10 لاعبين وعرضهم للبيع إذا لم تكن عقودهم منتهية.

وسيتم استبعاد اللاعبين العشرة بعد ظهورهم بمستوى متواضع هذا الموسم وبعد موافقة الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

‏ويأتي في مقدمة اللاعبين المستبعدين يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر بعد توقيعهما إلى نادي بيراميدز على عقود تبدأ من الموسم الجديد، وتقرر عدم قيد محمد عبدالشافي لرغبته في الاعتزال، وعبدالله جمعة لكثرة الإصابات وتعمده عدم المشاركة في المباريات، ومحمد عبدالغني ومحمود شبانة وعمرو السيسي لظهورهم بمستوى فني متواضع وفقًا لرؤية أوسوريو.

‏ويبحث مجلس الإدارة الاستغناء عن محمد أشرف روقا بسبب غضب الجماهير منه، ولكن المفاجأة أن أوسوريو يتمسك باللاعب.

‏وطلب المدير الفني من مجلس الإدارة تحديد نوعية اللاعبين الجدد المرشح التعاقد معهم لسد مكان هؤلاء اللاعبين المستبعدين.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة يحتل بها المركز الرابع، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.