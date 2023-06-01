الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مصابين بانقلاب ملاكي على الطريق الصحراوي في قنا

انقلاب ملاكي
انقلاب ملاكي

أصيب 4 مواطنين، اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، باتجاه سوهاج وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 4 مواطنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، باتجاه سوهاج وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى بأبوتشت لتلقي العلاج اللازم.

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