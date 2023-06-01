الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الأوكرانى يصل مولدوفا لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية

زيلينسكي
زيلينسكي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بوصول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى مولدوفا لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

جدير بالذكر أن قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي ستعقد فى مولدوفا، اليوم الخميس، ستكون تحت حماية أنظمة دفاع جوى مؤقتة تديرها القوات البريطانية والفرنسية والرومانية، بمشاركة 47 زعيمًا من المملكة المتحدة وأوكرانيا والنرويج وتركيا، بين دول أخرى.

وتأتي قمة المجموعة السياسية الأوروبية لمناقشة قضايا الطاقة والاتصال والأمن، بما في ذلك الصراع الأوكراني، والأزمة الأرمينية الأذرية، فضلًا عن التوترات المتزايدة في البلقان.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي مولدوفا قمة المجموعة السياسية الأوروبية أوكرانيا المملكة المتحدة النرويج تركيا القوات البريطانية والفرنسية والرومانية

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