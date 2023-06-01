الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سها جندى: هناك اهتمام كبير بمسار العائلة المقدسة ليكون ‎مشروعًا سياحيًا عالميًا

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الاحتفال بذكرى زيارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والتي أقامتها الكنيسة القبطية وذلك برعاية وحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي قاد فيها الصلوات في كنيسة أبي سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة إحدى النقاط الرئيسية التي مرت بها العائلة المقدسة بمصر.

وخلال الاحتفالية، ألقى البابا تواضروس الثاني كلمة أكد فيها أن مصر أرض مباركة، والإحساس بأن السيد المسيح اختارها ومكث فيها طوال هذه الفترة يعتبر امتيازًا ليس له مثيل في العالم، وأشار إلى أن مسار العائلة المقدسة نعمة كبيرة أعطاها الله لمصر من ضمن نعم كثيرة، وطالب بأن يكون هناك توعية بها في المدارس المصرية حتى يتم تكثيف الاهتمام  العالمي وتوسيع أثره، بما يؤدي لتدفق أعداد كبيرة من السياح لرؤية هذه المزارات بحيث يكون يوم الأول من يونيو الذكرى المعروفة على مستوى العالم، تتدفق فيه السياحة الدينية لزيارة المزارات التي مرت بها العائلة المقدسة خلال وجودها في مصر.

من جانبها، ثمنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كلمة قداسة البابا تواضروس عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر ومسارها، وأكدت أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمسار من قبل الدولة، ليكون ‎مشروعًا سياحيًا عالميًا روحانيًا ودينيًا يجذب ملايين السياح، لافتة إلى أنها تتفق مع ما قاله البابا تواضروس بضرورة أن يكون هناك توعية في مدارسنا ولدى طلابنا بأهمية هذا المسار.

وتابعت: "لا بد أن نفتخر بأننا مصريون، إننا نقدم هدية للعالم في مجال السياحة الدينية وهو مسار العائلة المقدسة، حيث تنفرد مصر بهذا المسار الذي يضم 25 نقطة ما بين محطة ذهاب وعودة من محافظة سيناء حتى محافظة أسيوط".

وشارك في الاحتفالية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وكذلك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية من الأجانب، وكبار الشخصيات والكُتاب والصحفيين والإعلاميين.

وفي ختام الاحتفالية، قام البابا تواضروس الثاني بتكريم السيدة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي تقديرًا لإسهاماتها ودورها الوطني، وكذلك قام بتكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل في الأول من يونيو من كل عام بعيد دخول العائلة المقدسة مصر. واحتمت العائلة المقدسة بالعديد من المدن والمناطق داخل أرض مصر على مدار 3 سنوات، وذلك بعد هروبهم من بطش الإمبراطور هيرودوس بالأراضي الفلسطينية، حيث تباركت عدة مناطق مصرية بزيارتهم لها وأصبحت مزارًا أثريًا يحرص أقباط ومسلمون على زيارته في العديد من المناسبات.

ابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الاحتفال بذكرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية

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