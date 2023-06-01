الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد أسماء المكلفين بتولي 14 إدارة في ديوان أسوان

محافظ أسوان
محافظ أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أسماء العاملين الذين اختيروا لتولي مهام ومسؤولية 14 إدارة بالديوان العام. 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وفقًا لرؤية مصر 2030، وفي ضوء رؤية المحافظة للارتقاء بمنظومة العمل وذلك عقب اجتيازهم للمقابلات الشخصية التى خضعوا لها في المسابقة التي تم فتح باب التقدم لها خلال الفترة الماضية، وتقدم لها 33 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات الحكومية المختلفة وفقاً للشروط والضوابط المنظمة. 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية أننا نعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة العمل، واختيار الكوادر الشبابية المدربة والمؤهلة، والتي تمتلك الخبرة، وتتميز بالكفاءة والجدية في أداء الأعمال المنوطة لهم بكل تفان وإخلاص حيث يتم تصعيدهم لتولي المناصب القيادية ليكونوا نماذج يحتذى بها لزملائهم داخل دولاب العمل. 

ولفت إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم تكوين فريق من الصف الثانى والثالث من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة، وخلق روح التنافس الإيجابي والبناء لديهم حتى يستطيعوا تحمل المسؤولية، والتعامل مع التحديات بالكفاءة والجدية المطلوبة.  

وضمت قائمة العاملين الذين تم تكليفهم بقرار محافظ أسوان رقم 146 لسنة 2023 لتسيير أعمال الـ 14 إدارة بالديوان العام، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية كلا من إبراهيم حجازى إبراهيم لإدارة التعاون، وسماح سمير عبد الجليل لإدارة بناء وتنمية القرية، ومحمود عوض إسماعيل لإدارة التعاقدات، والشاذلى عبد الفتاح محمد لإدارة الإعلام، وإسماعيل كمال أبو زيد لإدارة حماية أملاك الدولة، وأشرف محمد حسانى لإدارة شئون المجالس والمؤتمرات، ورمضان بدرى أبازيد لإدارة مركز الإنتاج والتدريب، ونهى محمود عبد الوهاب لإدارة المشروعات، وسندس حامد جامع لإدارة خدمة المواطنين، ومحمد حسن حسانين لإدارة الحدائق. 

كما تضمن القرار تكليف محمد أحمد حسن بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، مع ندب إيرينى وديع فيلبس من مديرية الشباب والرياضة لتكلف بأعمال نائب مدير إدارة العلاقات العامة.

العلاقات العامة الطرق القانونية الكوادر الشبابية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المناصب القيادية تطوير منظومة العمل الحكومي

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