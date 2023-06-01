الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأمريكى: نعمل مع اليابان على تحديث تحالفنا العسكرى

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم، إن الولايات المتحدة واليابان تعملان على تحديث تحالفهما العسكري في مواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية وروسيا. 

ويزور المسئول الأمريكي الكبير طوكيو لإجراء محادثات ثنائية قبل التوجه إلى قمة شانغريلا الأمنية في سنغافورة.

وقبل لقاء مع نظيره الياباني ياسوكازو هامادا، أشار أوستن إلى أن بلديهما يواجهان تحديات مشتركة مرتبطة بالسلوك القسري للصين والاستفزازات الخطيرة لكوريا الشمالية والحرب الوحشية التي اختارتها روسيا في أوكرانيا.

وأضاف: لكننا متحدون بمصالحنا وقيمنا المشتركة، ونتخذ خطوات مهمة لتحديث تحالفاتنا وتعزيز ردعنا، مشيرًا إلى التعاون الثلاثي مع أستراليا وكوريا الجنوبية وكذلك زيادة "وتيرة ونطاق وحجم" المناورات والتدريب. 

وقال إن القوات الأمريكية واليابانية أصبحت "أكثر تنوعًا في قدراتها وأكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة"، مرّحبًا بقرار اليابان امتلاك قدرات لهجوم مضاد وتحسين تبادل المعلومات مع واشنطن.

ووصل أوستن إلى اليابان، الأربعاء، بعد ساعات على محاولة فاشلة قامت بها كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس باستخدام تكنولوجيا محظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة. 

وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن طوكيو الولايات المتحدة اليابان روسيا

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