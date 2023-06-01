الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن ومكارثى يجمعان ائتلاف الديمقراطيين والجمهوريين ضد رد فعل سقف الديون

بايدن ومكارثي
بايدن ومكارثي

توجهت حزمة سقف الديون وخفض الميزانية التي من شأنها تجنب التخلف عن السداد الفيدرالي نحو إقرار مجلس النواب الأمريكي، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، حيث قام الرئيس جو بايدن ورئيس البرلمان كيفين مكارثي بتجميع ائتلاف من الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين ضد رد الفعل المحافظ العنيد والمعارضة التقدمية.

لقد أسعدت التسوية التي تم التوصل إليها بشق الأنفس قلة، لكن المشرعين قيموا أنها كانت أفضل من البديل - الاضطرابات الاقتصادية المدمرة - إذا فشل الكونجرس في اتخاذ إجراء. تصاعدت التوترات عندما تأخر دعم الجمهوريين في التصويت الإجرائي في فترة ما بعد الظهر، لكن الصفقة سارت في النهاية إلى الأمام بمجرد أن أطلق الديمقراطيون أصواتهم في إظهار لدعم الحزبين.

وكان من المتوقع إجراء نداء نهائي على الأسماء في مجلس النواب بحلول المساء.

مع بدء النقاش، أعرب بايدن عن تفاؤله بأن الاتفاقية التي تفاوض بشأنها مع مكارثي ستمرر الغرفة وتتجنب حدوث عجز اقتصادي كارثي عن سداد ديون أمريكا.

وقال للصحفيين: "أعتقد أن الأمور تسير كما هو مخطط لها"، وغادر الرئيس واشنطن مساء الأربعاء، متوجهًا إلى كولورادو، حيث من المقرر أن يلقي خطاب الافتتاح يوم الخميس في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية.

وقال: "إن شاء الله بحلول الوقت الذي هبطت فيه، يكون الكونجرس قد تصرف، وسيكون مجلس النواب قد تصرف، وسنكون على بعد خطوة واحدة".

أرسل بايدن كبار مسؤولي البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول لتعزيز الدعم، عمل مكارثي على بيع زملائه الجمهوريين المتشككين، حتى لصد التحديات التي تواجه قيادته، في عجلة من أمره لتجنب تعثر الولايات المتحدة المحتمل بشكل كارثي.

قال مكارثي، ولاية كاليفورنيا، لدى وصوله إلى مبنى الكابيتول: "لكل شخص الحق في إبداء آرائه الخاصة، ولكن في التاريخ، أود أن أكون هنا مع هذا القانون اليوم".

على الرغم من خيبة الأمل العميقة من الجمهوريين من الجناح الأيمن لأن التسوية لا ترقى إلى مستوى تخفيضات الإنفاق التي طالبوا بها، أصر مكارثي على أنه سيحصل على الأصوات المطلوبة في نداء الأسماء المسائية.

ووصف الحزمة بأنها "مجرد خطوة صغيرة" نحو السيطرة على عبء الديون الأمريكية ، وأعلن أنه سيعمل بعد ذلك على إنشاء لجنة من الحزبين لمعالجة اختلالات الميزانية بشكل أعمق، وقال: "اليوم ، ستفوز أمريكا".

ستضمن الموافقة السريعة من قبل مجلس النواب، وفي وقت لاحق من الأسبوع من قبل مجلس الشيوخ، استمرار صرف الشيكات الحكومية لمتلقي الضمان الاجتماعي والمحاربين القدامى وغيرهم، وستمنع الاضطرابات المالية في الداخل والخارج. يوم الإثنين المقبل عندما قالت وزارة الخزانة إن الولايات المتحدة ستعاني من نقص في الأموال لسداد ديونها.

بايدن سقف الديون شق الانفس مكارثي البرلمان

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