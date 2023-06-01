الإسماعيلى يصرف مكافأة إجادة للاعبين بعد التعادل مع المقاولون العرب

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، صرف مكافأة إجادة للاعبين عقب التعادل مع المقاولون العرب في الجولة 30 من بطولة الدوري.

وفرض الإسماعيلي التعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ستاد عثمان أحمد عثمان.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن إدارة الدراويش قررت صرف مكافأة للاعبين عقب نهاية المباراة بالتعادل بعد أن كان متأخرًا بهدفين لهدف.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة، ويأمل في الخروج من المنطقة المهددة بالهبوط.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش يوم 8 يونيو ضمن الجولة 31 من بطولة الدوري.