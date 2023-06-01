متضرر من حريق شارع الأحذية بأسوان: "صرخات الأهالي أنقذتنا" (فيديو)

لم تكن خسائر حريق شارع الأحذية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، تقتصر على المحال التجارية فقط بل أن النيران كانت تأكل كل ما يأتي فى طريقها دون استثناء حتى صعدت للعمارات السكنية أيضًا، وتسببت في خسائر وتلفيات داخلها بشكل كبير، ولكن من لطف الله أن جميع سكان الشقق السكنية التي طالها الحريق خرجوا سالمين دون إصابات.

"الدستور" حاورت أحد سكان العمارة السكنية التى انتشر فيها الحريق ليحكى لنا عن تفاصيل جديدة حول الحريق والساعات العصيبة التى مروا بها.

"أنا صحيت الصبح بدري وكنت قاعد بتفرج التلفزيون، وحوالي الساعة 9 صباحا سمعت صوت صراخ عالي جدا بصيت من البلكونة لقيت في حريق في محل أحذية ونار منتشرة"، هكذا بدأ جمال مصطفى محمود، أحد المتضررين في حريق العمارة السكنية بشارع الأحذية فى كوم أمبو حديثه لـ"الدستور".

وأضاف أنه لم يكن في مخيلته أى توقع بوصول النيران إلى شقته السكنية نظرًا لأنه يسكن في الطابق الـ6 وبعيد جدا عن الحريق، ولكن كانت المفاجأه الغير متوقعة التهمت النيران الأسلاك الكهربائية ما أدى إلى انتشار النيران بالمسكن.

ولفت لـ"الدستور"، أنه كان وقت الحريق متواجد فى شقته السكنية برفقة زوجته ونجلته وحماته، ولكنهم علموا بالحريق بعد صرخات الأهالي ليخبروهم أن النيران قد التهمت خشب شرفة المنزل ومكيفات الهواء داخل الشقة السكنية.

وأوضح أن بمجرد اندلاع الحريق كانت هناك ملحمة جميلة من شباب الشارع، حيث أن كان هناك عدد كبير منهم يساعدهم على إطفاء النيران التي انتشرت في الشقة بشكل كبير وإنقاذ أرواحهم، قائلاً "الشباب كانوا حاجه جميله ساعدونا حتي انا اتفاجئت بالعدد قولتلهم انتو تبع المطاف قالولي لا إحنا من الشارع".

وتابع لـ"الدستور" أنه لم يترك الشقة السكنية بعد الحريق الذي اندلع في بعض الأجزاء فيها، ولكنه صعد إلى السطح نظرًا لأنها في الطابق السادس والأخير، ومن خلاله تمكن من مساعدة زوجته ونجلته وحماته إلى العمارة المجاورة ومنها خرجوا للشارع في أمان، وبعدها عاد مرة أخرى ليساعد فى إطفاء النيران مع الشباب ورجال الإطفاء حتى تم السيطرة عليها بشكل كامل.

وحول الخسائر التي تعرضت لها شقته السكنية إثر الحريق الذي اندلع بمحال تجاري وأثره انتشر بالشارع بأكمله، عبر لـ"الدستور" قائلاً: "الحمد لله جات على قد كده".

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