إصابة 4 أشخاص بينهم طفل فى انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

استقبل مستشفى التأمين الصحي 4 مصابين بكسور وكدمات وجروح قطعية في أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم.

وتلقى اللواء "ثروت المحلاوي" مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة الطرق والمنافذ، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بسبب انفجار إطار الأمامي، مما أدى إلى انقلابها، وإصابة 4 أشخاص بينهم طفل.

وعلى الفور هرعت الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم إزالة أثار الحادث وتيسير الطريق أمام السيارات ونقل السيارة بعيد عن نهر الطريق وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، وعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.