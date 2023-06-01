هل تحظى طائرة C919 الصينية بانتشار دولى على الرغم من الاعتراض الأمريكى؟

سلطت صحيفة اسيا تايمز، الضوء على طائرة C919 الصينية، مشيرة الى أن الطائرة هل ستحظى بدعم وانتشار دولي واسع على الرغم من الاعتراض الأمريكي وفرض العقوبات الأمريكية المقررة.

وافادت الصحيفة أنه تم بناء C919 للتنافس مع ايرباص وبوينج، لكن اعتماد الطائرات على الأجزاء والأنظمة الأمريكية قد يعيق وصولها الى الأسواق العالمية.

وقامت طائرة ركاب Comac C919 الصينية بأول رحلة تجارية لها من شنغهاي إلى بكين في 28 مايو ، لتكمل عملية التطوير والتصنيع والتأهيل المدعومة من الدولة والتي تعود إلى عام 2007 والتي تعد الآن بتغيير أعمال الطيران المدني العالمي.

وتسلمت شركة طيران شرق الصين، شركة الطيران المحلية التي حلقت أول رحلة للطائرة، الطائرة C919 في ديسمبر الماضي. من المتوقع أن تتجه الطائرة قصيرة إلى متوسطة المدى قريبًا مع طائرات إيرباص A320 وبوينغ 737 للمبيعات المحلية والأسواق العالمية.

وقال أحد الركاب المعروف باسم Global Times التي يديرها الحزب الشيوعي الصيني: "أنا متحمس جدًا لكوني من أوائل الركاب الذين سافروا على متن C919، انه فخور جدًا بأن الصين لديها الآن صناعة تصنيع طائرات متطورة ".

أعلنت صحيفة بكين ديلي الحكومية، بعد أجيال من المساعي ، كسرنا أخيرًا احتكار الغرب للطيران وتخلصنا من إذلال" 800 مليون قميص لشركة بوينج، وسارع النقاد إلى ملاحظة أن محرك C919 وإلكترونيات الطيران والمكونات الرئيسية الأخرى يتم شراؤها من الموردين الأمريكيين والأوروبيين. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ، على سبيل المثال ، أن C919 "تواجه طريقًا شديد الانحدار نحو النجاح".

احتلت شركة إيرباص الصدارة بشكل طفيف على شركة بوينج في السوق الصينية قبل عقد من الزمن ، لكن الفجوة اتسعت بشكل مفاجئ في عام 2019 بعد تحطم طائرة بوينج 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا بسبب خلل في برنامج التحكم في الطيران.

في عام 2022 ، أرسلت شركة إيرباص أكثر من 100 طائرة في الصين بينما سلمت بوينج أقل من 10. يبدو أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد ساهمت أيضًا في أداء بوينج الضعيف في الصين ، حيث لا تواجه شركة إيرباص مثل هذه المشكلة.

وتمثل إيرباص الآن أكثر من 50٪ من الطائرات التجارية في الخدمة في الصين ويبدو من المرجح أن تحافظ على حصتها في السوق أو تزيدها مع إنشاء خط تجميع A320 ثانٍ في مصنعها في تيانجين ، الصين.