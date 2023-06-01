الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح صالة الألعاب الإلكترونية بنادى جزيرة الورد بالمنصورة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء الأربعاء، صالة الألعاب الإلكترونية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة علي مساحة 1500 متر مربع والتي تضم 60 جهاز بتكلفة تقارب ال 20 مليون جنيه بنظام ال BOT لمدة 9 سنوات .
 

جاء ذلك بحضور النائب طارق عبدالهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة وعضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ ، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، وأعضاء مجلس إدارة نادي جزيرة الورد .


وعلي هامش الافتتاح كرم المحافظ  الأولي على المحافظة في الشهادة الإعدادية من ذوي الهمم ( المكفوفين) الطالبة لوجين أحمد محمد عبدالله بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة ، كما تم تكريم مديرة المدرسة إيمان عبدالسلام .
 

وأكد مختار أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للرياضة والرياضيين في مصر وفي عهده شهدت الرياضة بمختلف أنواعها نقله نوعية سواء في الالعاب الجماعية مثل كرة القدم أو الألعاب الفردية مثل الكاراتية أو المصارعة أو غيرها .
 

كما أكد المحافظ علي دعمه الكامل لكافة الكيانات والمؤسسات الرياضية بالدقهلية حتي يخرج لنا أبطال يرفعوا راية الدقهلية ويمثلوا مصر في كافة المحافل الدولية ، مشيراً إلي أن الدقهلية محافظة رائدة في كافة المجالات.
 

وثمن دور مجلس إدارة نادي جزيرة الورد علي تنفيذ كافة الأنشطة الرياضية وتحقيق نجاحاً كبيراً علي كافة الأصعدة الرياضية والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات والحصول علي العديد من البطولات ووضع خطة دائمة للتطوير المستمر لكافة المنشآت الرياضية داخل النادي .

افتتاح صالة الألعاب الألكترونية
افتتاح صالة الألعاب الألكترونية
افتتاح صالة الألعاب الألكترونية
افتتاح صالة الألعاب الألكترونية
افتتاح صالة الألعاب الألكترونية
افتتاح صالة الألعاب الألكترونية
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية صاله الالعاب الالكترونيه المنصورة

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