تعادل إيجابى بين الإسماعيلى والمقاولون العرب فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

افتتح عمر فتحي كاستيلو النتيجة لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 17، قبل أن يدرك فراس شواط التعادل في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

الإسماعيلي بدأ المباراة بقوة، وأرسل أحمد مدبولي تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمد الشامي بتسديدة على الطائر، وتصدى لها الحارس محمود أبوالسعود بثبات.

في الدقيقة التاسعة عمر فتحي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها جون أوكلي برأسية قوية، ولكن ارتدت من العارضة.

هدف المقاولون العرب الأول، أحمد عاطف أرسل تمريرة من جهة اليمين استلمها عمر فتحي داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

وجاء هدف الإسماعيلي من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلي انطلق أحمد مدبولي بالكرة، ثم مررها للاعب فراش شواط داخل منطقة الجزاء، وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبوالسعود لداخل الشباك.