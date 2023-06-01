غرفة السياحة تعلن المواقع والمتاحف الأثرية التى ستبدأ بالسداد الإلكترونى

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة منشورا إلى كافة شركات السياحة أكدت خلاه انه تنفيذا لتوجهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة السياحة والأثار فى تفعيل التحول الرقمى الكامل؛ فإنة سيقتصر السداد على شباك التذاكر باستخدام الكروت البنكية وكارت ميزة ؛ وسيمنع تماما أى سداد نقدي فى المواقع التالية :



اولا: محافظة أسوان

أعلنت الغرفة أنه قد تم منع السداد النقدى لزيارة المسلة الناقصة بأسوان ، و متحف النوبة ، بالإضافة إلى مختلف المواقع الأثرية بمحافظة أسوان المزودة بماكينات الدفع بأستخدام بأستخدام الكروت الذكية ومن بين هذه المواقع معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيل.



ثانيا: منطقة الأهرامات:

ستبدا غدا تطبيق الدفع الالكترونى للدخول إلى منظقة الأهرامات وقد تم السماح حتى اليوم الأربعاء بشباك واحد فقط من (8) منافذ لسداد النقدى .



ثالثا: المتحف المصري بالتحرير:

سيتم التعامل بداية من الغد بالدفع الإلكترونى لدخول المتحف المصرى بالتحرير .



رابعا: قلعة صلاح الدين الأيوبي :

سيتم التعامل بالدفع الألكترونى لدخول قلعة صلاح الدين وسيتم البقاء على شباك واحد للتعامل النقدى

وأشارت الغرفة إلى أنه يجب نحو توجيه المندويين والمرشدين السياحين التابعين لشركات السياحة بالسداد الإلكترونى بالمواقع الاثرية حرصا على مظهر السياحة المصرية , علما بأنه سيتم إضافة باقي المواقع تباعا والتي يتم فيها استخدام الكروت البنكية إلى أجانب السداد النقدي.

يشار الى أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر مُجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية ليتم إلغاء السداد النقدي بشكل تدريجي ويكون السداد باستخدام الكروت البنكية فقط.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن هذه الجهود تأتي لتحقيق عدة أهداف من بينها تفعيل توجهات الدولة المصرية في التحول نحو المدفوعات غير النقدية ، كما أشارت الوزارة تتيح شراء تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية في مصر إلكترونياً من خلال موقع egymonuments.com، وهو ما يسهل على حاملها دخول المتاحف والمواقع الأثرية التي قد تشهد توافد ضخم عند الدخول، من خلال مسار خاص بهم.