الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل "تضامن أسوان": 30 ألف جنيه تعويض للمتضررين من حريق كوم أمبو

محمد يوسف
محمد يوسف

قال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن بأسوان، إن الوزارة على أتم استعداد للتعامل مع الحريق الذي نشب في 18 محلاً بشارع بورسعيد في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

حريق أسوان

وأكد محمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا الحريق نتج عنه خسائر مادية فقط، لكن لا توجد خسائر في الأرواح أو إصابات تذكر.

تعويضات للمواطنين

وأضاف أن وزيرة التضامن وجهت بصرف 30 ألف جنيه لكل محل متضرر، ولكل شقة متضررة من هذا الحريق.

واستطرد: "بمجرد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء هذا الحريق سيتم صرف الأموال إلى الأسر المتضررة من هذا الحريق مباشرة".

محمد يوسف وكيل التضامن حريق أسوان على مسئوليتي صدي صدى البلد

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