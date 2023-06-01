بالأرقام.. تعرف على حجم إنجازات «حياة كريمة» لتنمية المحافظات

جاءت مبادرة حياة كريمة طوق نجاة للملايين من الأسر المصرية في مختلف قرى محافظات مصر، بعدما عدما أعلن الرئيس السيسي أن المبادرة هى أكبر مشـروع تنموى فى مصر، منذ إنطلاقها في يناير عام ٢٠١٩.

وجاء الهدف من المبادرة الرئاسية في 2019 للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.

تغيير حياة 58 مليون مواطن

تستهدف المبادرة تغيير نوعية حياة أكثر من 58 مليون مواطن بقرى الريف إلى الأفضل، وتغطى مشروعاتها 4500 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة.

وتشمل المرحلة الأولى القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر، وهي الأكثر إحتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.

تستهدف المرحلة الأولى عدد 377 قرية الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) داخل ١١ محافظة.

ونفذت “حياة كريمة” فى المرحلة الأولى 23 ألفا و900 مشروع فى 1477 قرية فى 20 محافظة بتكلفة 300 مليار جنيه، بحسب ما أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

أما المرحلة الثانية فهي تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى ٧٠ %؛ القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

في سياق متصل أكدت أية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، في تصريحات تلفزيونية أنه منذ بداية انطلاق المبادرة وحتي الآن، شهدت جهود عظيمة من العمل المستمر وبلغت نسب التنفيذ بالمجمعات الخدمية 94٪ والمجمعات الزراعية 92٪ والمجمعات الصحية 90٪.

700 مليار جنيه

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن تكلفة "حياة كريمة" التى تنفذها الدولة تتجاوز 700 مليار جنيه، كما بلغت حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن، للقضاء على ظاهرة المناطق غير الآمنة.

وأضاف أن حياة كريمة هو المشروع الوطني الأعظم لتنمية الريف الذي يستهدف رفع مستوى المعيشية في أكثر من 4000 قرية لتحقيق تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مصري.