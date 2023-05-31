الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هنتقابل".. مسلم يطرح رابع أغنيات ألبومه الجديد (فيديو)

مسلم
مسلم

طرح المطرب مسلم، عبر حسابه على “اليوتيوب” أغنيته الجديدة "هنتقابل" وهى الأغنية الرابعة، من ألبومه الجديد والأغنية مختلفة.

وتأتى الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية من أغنية "قلب في الدفاتر" وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والخداع، ثم بعدها أغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.

جدير بالذكر أن أغنية "هنتقابل" هى ثالث عمل لــ مسلم فى أغانيه الخاصة، لايقوم بكتابة كلماته ولا بوضع ألحانه، والأول كان أغنية "ما بهتمش" والتى تعاون فيها  مع الشاعر ابراهيم عبد اللطيف وألحان وتوزيع موسيقى حمدى سامح، والثانى أغنية "سابوك فى البيت" والتى تعاون فيها مع الشاعر محمود سليم، والملحن جابر جمال، والموزع الموسيقى إسلام الأزرق.

كلمات "هنتقابل"
رجوعنا دا إيه .. سلامتك فُوق
خلاص منك ، أنا محرّص
مشيت مَديونلي أنا ، بـــ حقوق
سايبها ل دنيا بتخلّص
هنتقابل و أنا مرتاح وكُلّي برود
هتفضل ايدى ف مكانها ، سلام مرفوض
هتتفاجئ بإنى عملت بينّا حدود
وزيك زي أي غريب
دا عين العقل اتجاهلك وافرّط فيك
مفيش ولا حتى حِجّه يتيمه ، تشفع ليك
وقلبي مع الغلابه اللي مآمنين بيك
دا وَصفك .. مش بَقِّل واعِيب
بتاع كدب ، وبتاع روايات
.. عاتبت كتير ولا محوّق
واهو البياع كمان ، بالذات
يبان يوم .. مهما يتذوق

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