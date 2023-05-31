الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الشوربجي يتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش رجال

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تأهل الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميًا إلى دور نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش ٢٠٢٣ البلاتينية للرجال والسيدات بعد تغلبه على النيوزيلندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط لشوط واحد .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي؛ ٨:١١ ،١١:٤،١١:٥،١١:٩ .

وبذلك يلتقي الشوربجي بالفائز من المواجهه التي ستجمع بين المصريين مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا، ونظيره مازن هشام المصنف التاسع عالميا.

نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

وتأهلت لاعبة الإسكواش المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد فوزها بثلاثة أشواط على اللاعبة البلجيكية تيني جليس المصنفة الرابعة عشر عالميا.

وأظهرت نور الشربيني في المباراة التي جمعتها بإيفانز، مستوى مميز من الأداء والتركيز، ونجحت في تحقيق الفوز بنتيجة 11-4، 11-7، 11-9، لتتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وأبدت نور الشربيني سعادتها بالفوز، مؤكدةً وأنها تسعى جاهدة لتقديم أفضل مستوياتها في المراحل القادمة من البطولة.

ويأتي تأهل نور الشربيني إلى الدور نصف النهائي في بطولة الجونة الدولية للإسكواش، كإنجاز جديد لها في مسيرتها الرياضية المميزة، حيث تعتبر واحدة من أبرز اللاعبات المصريات في رياضة الإسكواش، وتحظى بشعبية واسعة في الوسط الرياضي المصري والعالمي.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 9 لاعبين من وادي دجلة هم على فرج، ويحيي النوساني، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، فيما تأهل كلا من على فرج وهانيا الحمامي لنصف النهائي البطولة ذاتها.

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الاسكواش الاولى البلجيكية البلاتيني الدور نصف النهائي الرياضية الشوربجي

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