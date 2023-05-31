"النمسا والعالم العربي" معرض فنى وحفل موسيقي كلاسيكي بمقعد قايتباي

ينظّم المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة أمسية متنوعة تجمع الفنون البصرية بالموسيقى الكلاسيكية وتنطلق فى السابعة مساء الجمعة المقبل بمقعد السلطان قايتباى بالمنطقة الأثرية فى صحراء المماليك.

تبدأ الأمسية بمعرض بعنوان النمسا والعالم العربي.. رحلة عبر ألف عام ويضم مجموعة من اللوحات الضخمة المطبوعة التى تبرز العلاقات الوطيدة بين النمسا والعالم العربي، خاصة مصر وتروى قصصًا شيقة من الماضى تشمل الكثير من المعلومات منها أن أول زرافة عرفتها النمسا على الاطلاق كانت هدية من محمد على باشا والى مصر عام 1828.

فى الثامنة مساء يقدم خماسي موسيقي متعدد الثقافات بقيادة عازفة الفيولينة النمساوية ماريانا براندشتيتنر عدد من المؤلفات العالمية المميزة التى تجمع الطابع الكلاسيكى بالات الموسيقي الشرقية.