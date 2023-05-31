البنك الأهلى يبتعد عن منطقة الهبوط بثلاثية فى شباك الداخلية

ابتعد البنك الأهلي من المنطقة المهددة بالهبوط للقسم الثاني عقب الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية البنك الأهلي كلا من محمود قاعود في الدقيقة 22 وأسامة فيصل "هدفين" في الدقيقتين 32 و61.

وجاء هدف الداخلية الوحيد عن طريق سمير فكري في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

ارتفع رصيد البنك الأهلي عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد الداخلية عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

أحداث المباراة

البنك الأهلي تقدم بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح البنك الأهلي عن طريق يعقوبو سددها قاعود من لمسة واحدة بالقدم اليسرى لترتطم بالمدافع وتسكن الشباك.

في الدقيقة 30 انفراد تام من أسامة فيصل الذي راوغ حارس مرمى الداخلية وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء أبعدها مدافع الداخلية ببراعة قبل أن تسكن الشباك.

وجاء الهدف الثاني عن طريق أسامة فيصل بعد اختراق من سعيدو سمبوري الذي مرر الكرة إلى أسامة فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

في الدقيقة 43 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الداخلية عن طريق سمير فكري على رأس علي الزاهدي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

فريق الداخلية قلص النتيجة في الدقيقة 56 من ركلة جزاء بعد تصويبة من سمير فكري من علامة الجزاء لصالح الداخلية في الزاوية اليسرى لحارس مرمى فريق البنك الأهلي لتسكن الشباك.

وجاء الهدف الثالث لصالح البنك الأهلي بعد هجوم مرتد لصالح البنك الأهلي ليراوغ أحمد ياسر مدافع الداخلية ويمرر كرة رائعة إلى أسامة فيصل الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.