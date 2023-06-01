اللحم البلدي بـ225 جنيها في معرض "خير مزارعنا" بالدقي

عاد مرة أخرى معرض “خير مزارعنا لأهالينا” لفتح أبوابه للجمهور من خلال معرض زهور الربيع الذي يقام بالمتحف الزراعي بالدقي، في إطار خطة الدولة لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعاًر.

ويقدم معرض “خير مزارعنا” التابع لوزارة الزراعة اللحوم البلدي بسعر 225 جنيهاً للكيلوجرام وهو السعر الذي نال استحسان المواطنين.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد قاموا بافتتاح ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" في حديقة الأورمان بالجيزة منذ شهرين، بمشاركة 45 منفذا للمنتجات والسلع الغذائية، ليعود مرة أخري المعرض ليفتح أبوابه في المتحف الزراعي، بالتزامن مع معرض زهور الربيع.

وصرح السيد القصير، وزير الزراعة، بأن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون، بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضًا، على رأسها الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

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