30 ألف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق المحال التجارية بأسوان

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تداعيات الحريق الذى اندلع صباح اليوم فى عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بأسوان.

وقررت وزيرة التضامن صرف مبلغ 20 ألف جنيه من بند الإغاثة، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لكل أسرة تضررت من الحادث.

ووجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث فور اندلاعه، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

وتشير عمليات الحصر الميدائى إلى تضرر كامل واحتراق 18 محلاً تجاريًا وكشك و5 شقق بالأثاث داخلها دون وقوع خسائر بالأرواح أو إصابات.