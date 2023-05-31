قناة الناس|الحج أم تزويج الأولاد؟ هاني تمام يحسم الجدل (فيديو)

قال د.هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن المرء الذي يقع في حيرة من أمره حول ذهابه لأداء فريضة الحج أم تزويج ابنه أو ابنته، لافتًا إلى إن الأمر يخضع لتقدير الشخص نفسه.

أضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج “البيت” المذاع عبر قناة “الناس”، أن الشخص إذا كان لديه أموال الحج وواجب على المرء في هذه الحالة صار الحج فرض وعليه يجب على المرء أن يؤدي هذا الفرض بأن يحج بيت الله الحرام.

أوضح تمام أن زواج البنات والأولاد يختلف من حالة لأخرى، لأن الزواج في بعض الأحيان يكون واجبًا، وفي بعض الأحيان الأخرى يكون مندوبًا

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.