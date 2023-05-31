إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء ورفع 25 طن مخلفات بالمنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، بجانب أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بأحياء المدينة والقري التابعة لها، أسفرت عن رصد وإزالة 7 حلات تعد ومخالفات بناء ورفع 25 طن مخلفات، ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة المنيا، بقيادة اللواء هاني بدوي، من إزالة 5 أكشاك مخالفة على أملاك الدولة (رى) ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات.

وقامت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، برصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بمساحة 10 أسهم بقرية صفط الغربية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، بحضور محمد جابر رئيس الوحدة المحلية.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية تلة، برصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بمساحة 60 م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تمكن قسم البيئة بالقرية من رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من نقاط التجميع وكنس الطرق الرئيسية والفرعية، وكذلك الطرق الدائرية ومدخل القرى المؤدية إلى مدينة المنيا والطريق الموازي لمطار المنيا الجوى.

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