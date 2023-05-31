الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الداخلية تزف بشرى سارة لجماهير الأهلى قبل نهائى دورى الأبطال

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي

اتفق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على زيادة أعداد الجماهير المصرية التي ستشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

واتفق الوزيران على أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفيًا بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي؛ للتنسيق في هذا الشأن.

عقب تحديد 20 ألف مشجع لحضور مباراة الأهلي والوداد، ورد خطاب من الاتحاد الأفريقي يطالبنا بالسعة الكاملة في المباراة النهائية، وبناءً عليه تم تقديم طلب للجهات المعنية من أجل الحصول على موافقة للحضور بالسعة الكاملة.

كما أنه تم تخصيص 1000 تذكرة لجماهير الوداد وفقًا للعدد المحدد مسبقًا، وفي حالة زيادة أعداد الجماهير ستكون هناك زيادة لأعداد جماهير الوداد.

لدينا ثقة كبيرة في أجهزة الدولة من أجل زيادة أعداد الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه، وتصل إلى 300 جنيه.

وتعاقد الأهلي مع إحدى شركات السياحة وسيتم الإعلان عن برنامج السفر إلى المغرب خلال الساعات المقبلة، ونسعى لأخذ الحد الأدنى من المشجعين لتوفير النفقات.

وزيرا الداخلية رئيس النادي الأهلي الاهلى رئيس النادى الأهلى للتنسيق ووزير الرياضة

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