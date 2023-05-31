"جهاز سوهاج الجديدة" يصدر 350 محضرًا و50 قرارًا بمخالفات سكنية

أفادت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مسئولي الضبطية القضائية بالصندوق بالتعاون مع جهاز مدينة سوهاج الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد الله بشن حملة بالتعاون مع الشرطة المختصة، لمنع المستفيدين بالوحدات السكينة من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

وشددت مي عبدالحميد، المستفيدين من مشروع الإسكان الإجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، لتحقق الهدف من تنفيذ المشروع وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، ومنعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الإجتماعى، مضيفةً أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.

فى السياق، كلف محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بشن حملة مكبرة لمرقابة الوحدات السكينة بمشروع الإسكان المخالفة للقانون.

أشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة إلى أن الحملة قامت اليوم، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز وبرفقة شرطة التعمير بالمدينة بحملات ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي لمنع المخالفات.

أوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 50 مخالفة للتصرف في وحدات سكنية بالتأجير وكذا 350 محضرًا عدم شغل وحدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ لضبط الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع استمرار المرور على الوحدات السكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي.

وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أن حملة تستهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية وعدم وجود مخالفات للقانون والذي يمنع المستفيد من إيجار او بيع الوحدة السكنية او تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

وأهاب المهندس محمد عبد الله، رئيس الجهاز بشاغلي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم منعاً لتطبيق العقوبات،، كما شدد على تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة.