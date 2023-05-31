الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المدير الرياضي لبورسيا دورتموند يلمح لاقتراب رحيل بيلينجهام

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

لمّح سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بورسيا دورتموند الألماني، لاقتراب الإنجليزي جود بيلينجهام من الرحيل عن النادي.

وأكدت تقارير صحفية اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع بيلينجهام حتى صيف عام 2029، مقابل 100 مليون يورو بجانب الإضافات.

وأوضح كيل في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن النادي مستعد لأي شيء وسيتفاعل مع أي خطوة:" الأمور ستتضح في الأيام والأسابيع المقبلة، جزء من عملي هو أن أكون مستعدا لكل شيء. وقد قمت بذلك بالفعل".

وأضاف: "سنتفاعل وفقا لذلك، لكن في الوقت الحالي لم يحدث شئ حتى الآن"

وخسر بورسيا دورتموند لقب الدوري الألماني لصالح بايرن ميونخ بفارق الأهداف، بعد تعادله في الجولة الأخيرة على ملعبه أمام ماينز.

وسجل بيلينجهام 14 هدفا وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 42 مباراة خاضها مع دورتموند في مختلف المسابقات هذا الموسم.

سيباستيان كيل جود بيلينجهام بيلينجهام بوروسيا دورتموند ريال مدريد

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