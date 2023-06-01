الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتفقد سير الإزالات بحي الخليفة وتوجه بتذليل كافة المعوقات

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها بعرب يسار

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، معدلات اعمال الإزالات بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة، في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية المستمرة استكمالا لجهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة المشروعات القومية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال مواصلة الجهود لتطوير ورفع كفاءة المناطق التاريخية و الأثرية و بالمناطق المحيطة بها والارتقاء بالمظهر الحضاري بشوارع العاصمة.

وحرصت المهندسة جيهان عبد المنعم، على متابعة أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة عرب اليسار بنطاق حي الخليفة طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي و كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم و مسئولي المتابعة الميدانية بالمنطقة و الأجهزة التنفيذية، والمعنية بالحي للانتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمني حيث تم الانتهاء من اعمال الإزالات بالمرحلة الأولي تنفيذًا لقرارات الازالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين .حيث تم هدم حوالي 110 عقارات لتبدأ اعمال المرحلة الثانية بالمنطقة بعد صرف التعويضات. 

- تسهيل كافة الإجراءات وصرف التعويضات لبدء اعمال المرحلة الثانية

 

وخلال جولتها توقفت نائب المحافظ،  للتحدث مع أهالي المنطقة وعبر الأهالي عن سعادتهم من خلال تسهيل كافة الإجراءات وصرف التعويضات لبدء اعمال المرحلة الثانية وتقديم خدمات التطوير المقدمة لهم بصورة مستمرة والتي تساهم في الارتقاء بشتى مرافق القطاعات مؤكدة على العمل على قدم وساق للبدء ونهو الاعمال طبقا للجدول الزمني المعد لذلك والتي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل من خلال الحرص على بعث رسالة طمأنة لهم لتذليل كافة العقبات والتحديات وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الاولى للعقارات ذات الخطورة الداهمة وللآيلة للسقوط .

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الاجهزة التنفيذية بنطاق حي الخليفة بالتعاون الدائم مع الاهالي لتلبية كافة طلباتهم والنظر المستمر الى كافة الشكاوى المقدمة مؤكدة على الحرص الدائم للجولات المستمرة بموقع الاعمال لتذليل العقبات وعقد اللقاءات والمقابلات بصورة مستمرة مع الاهالي .

وتأتى الجولات التفقدية فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة ، ومنطقة السيدة نفيسة ، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

IMG-20230531-WA0062
IMG-20230531-WA0062
IMG-20230531-WA0066
IMG-20230531-WA0066
IMG-20230531-WA0063
IMG-20230531-WA0063
IMG-20230531-WA0064
IMG-20230531-WA0064
IMG-20230531-WA0065
IMG-20230531-WA0065
إزالات ازالة عرب يسار المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

رجوى آل سيف.. أبرز المعلومات عن الملكة المستقبلية في لأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة