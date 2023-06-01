نائب محافظ القاهرة تتفقد سير الإزالات بحي الخليفة وتوجه بتذليل كافة المعوقات

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، معدلات اعمال الإزالات بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة، في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية المستمرة استكمالا لجهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة المشروعات القومية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال مواصلة الجهود لتطوير ورفع كفاءة المناطق التاريخية و الأثرية و بالمناطق المحيطة بها والارتقاء بالمظهر الحضاري بشوارع العاصمة.

وحرصت المهندسة جيهان عبد المنعم، على متابعة أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة عرب اليسار بنطاق حي الخليفة طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي و كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم و مسئولي المتابعة الميدانية بالمنطقة و الأجهزة التنفيذية، والمعنية بالحي للانتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمني حيث تم الانتهاء من اعمال الإزالات بالمرحلة الأولي تنفيذًا لقرارات الازالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين .حيث تم هدم حوالي 110 عقارات لتبدأ اعمال المرحلة الثانية بالمنطقة بعد صرف التعويضات.

- تسهيل كافة الإجراءات وصرف التعويضات لبدء اعمال المرحلة الثانية

وخلال جولتها توقفت نائب المحافظ، للتحدث مع أهالي المنطقة وعبر الأهالي عن سعادتهم من خلال تسهيل كافة الإجراءات وصرف التعويضات لبدء اعمال المرحلة الثانية وتقديم خدمات التطوير المقدمة لهم بصورة مستمرة والتي تساهم في الارتقاء بشتى مرافق القطاعات مؤكدة على العمل على قدم وساق للبدء ونهو الاعمال طبقا للجدول الزمني المعد لذلك والتي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل من خلال الحرص على بعث رسالة طمأنة لهم لتذليل كافة العقبات والتحديات وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الاولى للعقارات ذات الخطورة الداهمة وللآيلة للسقوط .

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الاجهزة التنفيذية بنطاق حي الخليفة بالتعاون الدائم مع الاهالي لتلبية كافة طلباتهم والنظر المستمر الى كافة الشكاوى المقدمة مؤكدة على الحرص الدائم للجولات المستمرة بموقع الاعمال لتذليل العقبات وعقد اللقاءات والمقابلات بصورة مستمرة مع الاهالي .

وتأتى الجولات التفقدية فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة ، ومنطقة السيدة نفيسة ، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

IMG-20230531-WA0062

IMG-20230531-WA0066

IMG-20230531-WA0063

IMG-20230531-WA0064