القاهرة تمشط الشوارع من التعديات.. وحملات مكثفة بالمشروع الأمريكي وطريق ورش العمرة بحلوان

واصلت أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمالها في اطار متابعة شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة والفورية لكافة الطلبات والاقتراحات.

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة رؤساء الأحياء بتمشيط الشوارع من اي إشغالات اوتعديات علي الطريق العام وأرصفة المشاه والجزر الوسطي من قبل المنشأت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات والباعة الجائلين وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم امن لسير المواطنين وإعادة المظهر الحضاري لشوارع المنطقة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة .

وتابعت نائب المحافظ جهود الحملات التي يقوم بها حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي وبالتنسيق مع المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية استجابة لشكاوى المواطنين والتي وردت بلقاء المواطنين والذي اقامته سيادتها بمقر المنطقة الجنوبية الأسبوع الماضي من خلال متابعة كافة التوصيات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع والمساهمة في تحقيق الإنضباط بالطريق.

وأسفرت الحملات التي تم شنها على منطقة المشروع الامريكي بحلوان رفع استاندات وحواجز وتند مخالفة تشغل حرم الطريق بمجاورة ٢ وذلك ضمن خطة المرور علي كامل حي حلوان لازالة الاشغالات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الى جانب متابعه جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافه والتجريد للشوارع .

وحرصا على تطبيق القانون والتصدى لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع أبو بكر الصديق أمام مستشفي الحميات بحلوان وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف و التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

واستمرارا للجهود المضنية لمتابعة كافة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ لرفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين تواصل الاجهزة التنفيذية جهودها من خلال الاعمال الجارية في تطوير شارع ورش العمره بحلوان لتقديم خدمة أفضل للمواطنين طبقا للمواصفات القياسية وتحقيق الامان والسلامة للطرق والانتهاء من الاعمال في مواعيدها الزمنية المحددة مع استمرار رفع كفاءة الطرق المتواجدة بنطاق الحي لتحقيق السيولة المرورية والامن والسلامة وحصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط التنموية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين.

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