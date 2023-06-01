الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

وزير الصحة الأسبق لـ «الدستور»: التدخين له آثار سلبية على خصوبة الرجال والنساء

التدخين
التدخين

يعد التدخين من العادات السيئة التي يقبل عليها الملايين من الجنسين، سواء الرجال أو النساء، وبسبب ما يسببه من ضرر خصص له يوما عالميا للتنويه بسلبياته.

ويؤثر التدخين على الإنسان حتى قبل أن يأتي للعالم لما يتسبب من ضرر على الحيوانات المنوية، وتواصلت "الدستور" مع الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، للتحدث حول تأثير التدخين على عملية الخصوبة.

وقال إن التدخين يؤثر على الحيوانات المنوية وبطء حركتها، حيث تقل القدرة على تخصيب البويضة، وبالتالي تضعف فرص الحمل، فانتاج جنين طبيعي يعتمد أيضًا على عوامل كثيرة غير المعايير الرئيسية للسائل المنوي مثل تكسر الحمض النووي والتغيرات الوراثية في النطاف.

وأضاف أن التدخين أيضًا يقلل من عملية خصوبة الرجال، وخاصة الذين يدخنون اكثر من 20 سيجارة في اليوم، ويؤدي إلى نقص في عدد النطاف بشكل ملحوظ، كما ان حركة الحيوانات المنوية تقل بنسبة 20% عن الطبيعي عند الرجل المدخن.

ويلعب التدخين دورا في زيادة نسبة الحيوانات المنوية المشوهة، كما يزيد نسبة التشوهات الصبغية في النطاف، ويمكن أن يؤدي إلى تأخر أو عدم حدوث الحمل مع ارتفاع نسبة الإجهاض.

ويصيب التدخين النساء فيؤثر على عملية الإخصاب، كذلك وعلى الأهداب التى تؤدي لتخصيب البويضات.

 وتابع: "المرأة المدخنة يزيد عندها فرصة الإجهاض والطفل يكونو ناقص النمو ووزنه أقل من الطبيعي وأكثر عرضة للاصابة بالأمراض الصدرية، فالتدخين يؤثر في تأخر الإنجاب، ويمكن أن يكون سببا لعقم المدخنات بشراهة، لما يحتويه من مواد سامة.

العادات السيئة التدخين تأثير التدخين عمليه الإنجاب التدخين يؤثر عند الرجال الحيوانات المنوية تؤدي لاخصاب

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