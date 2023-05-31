الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني| عميد "تربية بورسعيد": لا إصلاح للتعليم دون محاسبة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

ثمن الدكتور محمد سالم عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد، فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب في مصر، قائلا إنه لا إصلاح للتعليم دون محاسبة وأنه لا تطوير دون تقويم من خلال تحديد المشكلات.

وأضاف محمد سالم خلال جلسة الحوار الوطني، المنعقدة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، أنه يجب أن يكون هذا المجلس جهة ذات صفة اعتبارية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، فضلا عن أنه لا بد من الخروج من عباءة الرؤية الأحادية في التعامل مع ملف للتعليم لأنها قضية تهم الشعب المصري كله.

وأوضح أن مشروع القانون تم إعداده في عجالة ويحتاج إلى المزيد من المراجعة، مشيرا إلى أنه لا بد من أن يكون المجلس له استقلاله في اختيار الأعضاء والرؤساء، ويجب أيضا أن يكون محددا في شروط اختيار الرئيس والأعضاء، إلى ضرورة إضافة مادة تتعلق بالاختصاصات واللجان الفرعية، تكون من شأنها رسم سياسة واضحة للتعامل مع التدريب والتعليم.

واقترح إضافة لجنة للتعاون الدولي ولجنة للتكنولوجيا والاتصال الرقمي وعدد من اللجان الأخرى، التي تكون معنية بمواكبة التطور وأيضا يمكنها التنسيق مع الجهات الخارجية للاستفادة من تجارب الدول.

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت عن عقد جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

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