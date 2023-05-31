بلينكن: "نشجع المنافسة مع الصين وليست مواجهتها"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، تشجيع بلاده للمنافسة مع الصين وليست مواجهتها.

وأضاف بلينكن: رفض الصين لعقد اجتماع على مستوى وزيريّ الدفاع أمر مؤسف، مشيرًا إلى ضرورة بقاء قنوات الحوار مفتوحة مع الصين، لتجنب الأسوأ.

وتابع: "أجرينا مناقشات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي حول الذكاء الاصطناعي".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، بكين إلى الموافقة على مزيد من الاتصالات بعد حادث طائرة مقاتلة الأسبوع الماضي، ألقى باللوم فيه على طيار صيني.

وقال الجيش الأمريكي، إن طيارًا حربيًا صينيًا طار بقوة الأسبوع الماضي، بالقرب من طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي، وألقت بكين باللوم على "الاستفزاز" الأمريكي في الحادث.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أيضًا، إن وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، رفض إجراء محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عندما يكون الاثنان في سنغافورة هذا الأسبوع؛ لحضور حوار شانغريلا السنوي.