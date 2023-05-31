الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمر زهران: "اقتحمت مكتب رئيس اتحاد التليفزيون علشان التعيين"

المخرج الكبير عمر
المخرج الكبير عمر زهران،

قال المخرج الكبير عمر زهران، إنه كان شغوفًا منذ الطفولة بالعمل الإعلامي والفني، ولهذا كان يتحمل مسئولية الإذاعة المدرسية يوميًا، لإرضاء هذا الشغف الذي ازداد بداخله يومًا تلو الآخر.

وتابع: "أنا من عمق الريف في مكان اسمه كفر زهران بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، ولهذا عندما صرحت لأقاربي برغبتي في الالتحاق بالعمل في مجال التليفزيون والتمثيل كان هناك اندهاش مصحوب بعدم فهم واستيعاب لطبيعة هذا العمل".

الشغف بالفن

وأكد عمرو زهران، خلال لقائه ببرنامج "الستات" مع الإعلامية مفيدة شيحة، وسهير جودة، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه في البداية لم تتح أمامه فرصة الالتحاق بالمجال، لذا قام بالعمل كمدير مبيعات لكبرى الشركات، مستغلًا موهبته في إقناع الآخرين.

السعي لتحقيق الحلم

وتابع: "اتجهت للتدريب في التليفزيون بعمر الـ29 عاما دون أجر، وبالفعل اشتغلت 3 سنوات دون أجر، وعلشان أتعين اقتحمت اجتماع التليفزيون برئاسة عبدالسلام نادي، واتعينت مساعد مخرج تحت التدريب".

واستطرد: "نفسي أمثل مسرح جدًا حاليًا، وبعشق البرامج التليفزيونية وكانت سببًا تأخيري في الدراما بصورة كبيرة".

عمر زهران الستات النهار حب الفن المخرج عمر زهران

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