الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني| ممثل "المحافظين": إنشاء "الأعلى للتعليم" يمثل دورا مهما في الفترة الحالية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد طه أبو الفضل ممثل حزب المحافظين، أن المشروع يمثل دورا مهما ومحوريا جدا في الفترة الحالية.

وقال ممثل حزب المحافظين، خلال كلمته في الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إننا موافقون على إنشاء المجلس وكنا نسعى إليه، موضحا أن كلمة للتدريب عليها تحفظ، مطالبا أن تكون للمستقبل، وأن ينشأ بقرار رئيس الجمهورية، وأن يكون له 5 أمانات، بهدف وضع استراتيجيات محددة وملزمة.

ولفت أبو الفضل إلى أن تشكيل المجلس يعتبر وزاريا مصغرا فلابد من تغير المادة الخاصة بتشكيله.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب اليوم الأربعاء، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

طه أبو الفضل حزب المحافظين المشروع المحافظين مستقبل استراتيجيات تشكيل وزارى الصفحة الرسمية

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