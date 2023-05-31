عضو "تحالف الأحزاب": نثق في رسالة الرئيس السيسي ورؤيته للجمهورية الجديدة

قال عصام سعودي، عضو تحالف الأحزاب المصرية، إن قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب جاء متأخرا على الرغم من احتياجنا الشديد له.

وتابع سعودي: نحن نثق في رسالة الرئيس السيسي ورؤيته للجمهورية الجديدة، وأن مصر وتاريخها تستحق أن تكون في مكانة أفضل، وذلك لصالح المواطن ليحظى بحياة جديدة.

وأضاف أن قرار إنشاء المجلس الوطني التعليمي يأتي تقديراً لأهمية العنصر البشري وتطويره، والتي تشكل المنظومة التعليمية، وهي أهم مرحلة استثمارية للطلاب والمعلمين لخلق جيل واعٍ يساند الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه على المجلس الوطني أن يدرك جيداً المشكلات التي نعاني منها، لتنجح الحلول في تحقيق أثر واقعي يساعد في التغيير نحو الأفضل.

وانعقدت جلسة الحوار الوطني اليوم الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتي الجلسة استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

ليتكون مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من ثماني مواد لتنص المادة الثانية من القانون على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 12 وزيرًا بالحكومة.

ويهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، إضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية.