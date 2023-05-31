شيرين الشواربي تطالب بتوصيات لضمان استمرارية المجلس الوطني للتعليم والتدريب

طالبت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ جامعة القاهرة وعضو اللجنة العشرينية لكتلة الحوار بتوصيات لضمان استمرارية المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

وأوضحت الشواربي أن الجلسة تضمنت الكثير من الحوارات المطالبة بضرورة التوازن في تكوين المجلس بين الخبراء والحكومة، والمطالبة بشفافية الأمور المالية لضمان استمرار تشكيل المجلس.

وتابعت الشواربي، أنه تم مناقشة أفكار القانون ومدى تحقيقها للهدف الأساسي وتنوع الآراء مع إيضاح الاختصاصات سواء في المراقبة أو وضع الاستراتيجيات ومدى صلاحية تطبيقها.

وانعقدت جلسة الحوار الوطني اليوم الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتي الجلسة استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

ليتكون مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من ثماني مواد لتنص المادة الثانية من القانون على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 12 وزيرًا بالحكومة.

ويهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، إضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية.